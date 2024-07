Jaime Lozano ya no es más técnico de la Selección Mexicana, pero algunos jugadores aún recuerdan el tiempo que trabajaron con él en el Tricolor.

César ‘Chino’ Huerta, jugador de los Pumas, lamentó la destitución del Jimmy del equipo nacional, luego del fracaso en la reciente Copa América Estados Unidos 2024. El exjugador le dio su oportunidad “más linda” hasta hoy en su carrera.

“Con el ‘Jimmy’ (Lozano) y su cuerpo técnico no tengo más que agradecimiento, me dieron la oportunidad de mi vida, me regalaron lo más bonito que se le puede dar a un futbolista que es ponerse la playera de la Selección y eso es una oportunidad que muy pocos. Desearle el mejor de los éxitos”, declaró Huerta.

¿Qué pasará con su futuro en los Pumas?

Sobre su posible salida al futbol europeo, César Huerta decidió no hablar más, aunque aseguró que sigue enfocado en el Club Universidad y en seguir elevando su nivel.

“En lo personal yo estoy enfocado 100 por ciento en Pumas, mi mente está en ayudar desde el lugar que me toque a mi equipo. A ponernos a chambear para que los resultados sigan siendo positivos”, explicó.

¿Cuándo juegan los Pumas en la Jornada 4?

Los Pumas reciben a los Tuzos del Pachuca en el estadio Olímpico Universitario, el domingo a las 17:00 horas. Los felinos llegan invictos con siete puntos, producto de dos victorias (León y FC Juárez) y un empate (Santos).