La noche de este Viernes Botanero, TV Azteca contó con la transmisión del encuentro entre Puebla y las Águilas del América, donde el conjunto azulcrema se llevó una victoria marcada por una gran polémica, luego de una mano en el tanto del empate, hecho que hizo enfurecer a Christian Martinoli, narrador estrella de la televisora, que estalló contra el arbitraje y la Liga MX.

Al minuto 20' del encuentro, en una conducción de Javairo Dilrosun, flamante fichaje del América para esta temporada, la defensa de Puebla cometió una falta contra el neerlandés, quien al caer impactó el balón con la mano, provocando que éste le cayera a Salvador Reyes quien remató a la portería del Puebla para poner el momentáneo 1-1 en el marcador.

Lee También ¡Regresa la calma! El América vuelve a la senda del triunfo tras superar al Puebla con cuadro suplente

¿Qué dijo Martinoli de la mano de Javairo Dilrosun ante Puebla?

El narrador estrella de TV Azteca se lanzó contra el arbitraje, ya que para él debió anularse el tanto con el que América igualó las acciones en el Estadio Cuauhtémoc, y dejando su comentario común contra el conjunto de Coapa.

"Todas son manos, menos cuando son del América", expresó durante la transmisión Martinoli, luego de analizar la jugada.

Según el reglamento, ya no se considerará infracción una mano no intencional que concluya en gol, a menos que el anotador sea quien impacte el balón con la mano, algo que no ocurrió; sin embargo, la duda es si Javairo Dilrosun golpeó el balón de forma intencional para asistir a su compañero.