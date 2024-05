Miguel Herrera se quedó sin empleo luego de vivir un tormentoso Clausura 2024 al frente de los Xolos de Tijuana.

Incluso, el propio Piojo reconoció que es el peor torneo ha tenido desde comenzó su trayectoria como director técnico en 2002.

Sin embargo, el extimonel de la Selección Mexicana reveló que ya ha tenido contactos para definir su futuro y que podría salir a ligas exóticas, que cada vez crecen más.

Lee También Miguel Herrera se sincera con David Faitelson: “Quisiera volver al América”

“Me han llamado representantes, no me ha llamado ningún equipo. Me han querido llevar a Arabia y a Qatar, es un mercado interesante”, aceptó en Faitelson Sin Censura.

El Piojo Herrera platicó con David Faitelson en su programa de TUDN sobre la posibilidad de también emigrar a Estados Unidos, compartió que “hay que esperar”.

Lee También Lo que opinó Miguel Herrera sobre la ausencia de las 'vacas sagradas' en la Selección Mexicana

“Creo que aquí a lado puede haber una mejor propuesta porque está sonando mi nombre en la MLS, en dos o tres equipos. La MLS tiene sus tiempos muy distintos a los del futbol mundial y, por supuesto, estoy abierto; es una liga súper interesante”, manifestó.

La incógnita sería si el entrenador mexicano podría dirigir a Lionel Messi en el Inter Miami, ya que prefirió no mencionar cuáles son los clubes que han preguntado por él.