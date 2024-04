Mal y de malas para el West Ham. El pasado domingo 14 de abril el conjunto de los Hammers, donde milita el mexicano Edson Álvarez, volvió a la actividad dentro de la Premier League para enfrentar al Fulham; sin embargo, las cosas no resultaron de la mejor manera.

El partido prometía bastante, sobre todo porque The Irons contaba con el regreso al once titular de Álvarez, quien se perdió el duelo ante Bayer Leverkusen en la Europa League debido a una suspensión; además en México se creó una gran expectación, ya que se esperaba ver un duelo entre mexicanos, con Edson y Raúl Jiménez, pero el ex jugador de los Wolves no tuvo participación.

Lee también 'Chicharito' Hernández felicitó al Bayer Leverkusen tras conseguir el título de la Bundesliga

No obstante, el regreso del Machín a la acción con Los Martillos no fue suficiente. Tras los 90 minutos de juego el Fulham propinó una derrota de dos goles a cero al cuadro local, que nunca encontró la ruta perfecta para imponer sus condiciones en el terreno de juego.

¿Cómo sucedió el choque de Edson Álvarez con su compañero?

Aunque los Hammers no lograron sumar puntos, la derrota no fue lo más grave del partido, incluso sobre el final hasta pasó a segundo término, toda vez que el jugador mexicano golpeó accidentalmente a George Earthy, joven canterano que ingresó antes del silbatazo final para hacer su debut en la Premier League.

El partido fue detenido por unos instantes mientras el joven jugador del West Ham salía en camilla y en medio de los aplausos tras su choque con Edson, sin embargo, con destino al hospital ya que sufrió una lesión en la cabeza donde se le realizó una evaluación más exhaustiva.

George Earthy is stretched off with a head injury pic.twitter.com/qdxlyBCHiw — West Ham Football (@westhamfootball) April 14, 2024

Tras los reportes del servicio médico del equipo del futbol inglés, se reportó que George Earthy está fuera de peligro, e incluso ya fue dado de alta, pero siguiendo las pautas de conmoción cerebral. Estará fuera de las canchas de dos a cuatro semanas.