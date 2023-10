¿Es una revancha? Alemania inició su calvario tras ser derrotado por la Selección Mexicana en 2018

Jaime Lozano está ante la gran prueba de su corta gestión al frente de la Selección Mexicana, ya que una Alemania en ascenso será su segundo rival en la Fecha FIFA de octubre.

Y este duelo tiene un sabor especial para la Die Mannschaft, ya que prácticamente ante el Tri comenzó un calvario que parece que con Julian Nagelsmann está llegando a su fin, justo de cara a la Eurocopa de la que serán anfitriones el año próximo.

¿México fue verdugo de Alemania?

El que muchos consideran el máximo triunfo de la Selección Mexicana en sus participaciones en Mundiales se dio ante Alemania en el primer partido del Grupo F, donde el cuadro comandado por Juan Carlos Osorio ganó 1-0 con gol de Hirving Lozano.

Un resultado impensable, que dejó en la lona a los alemanes, quienes ya no se pudieron levantar, ya que derrotaron de manera apretada a (2-1), pero el juego definitivo ante Corea del Sur lo perdieron, con lo que se consumó una histórica eliminación en fase de grupos, por lo que no pudieron refrendar su campeonado obtenido en Brasil 2014.

Pero eso no fue lo peor para la Die Mannschaft, ya que en las ediciones de la EUFA Nations League no han conseguido avanzar de la fase de grupos en las tres ediciones diputadas y en la Euro de 2020 se quedó en Octavos de final. No obstante, la confirmación del peor momento de su historia llegó de nueva cuenta en la Copa del Mundo.

Con una generación que esperanzaba a más de uno y, de la mano de Hansi Flick, multicampeón con el Bayern Múnich, Alemania estaba en el mismo grupo que España, Japón y Costa Rica, donde una vez más consumó de manera inesperada su fracaso al quedarse en fase de grupos.

Ahora, luego de que Flick fue cesado la cara de los alemanes ha cambiado, para muestra la goleada ante Estados Unidos (1-3), donde han dejado claro que están despertando y desean seguir en ascenso esta tarde cuando se enfrente al Tricolor.

¡Revive el gol del Chucky Lozano!

¿Fue un espejismo para México?

Pese a que México puso a soñar a la afición con una actuación histórica en Rusia 2018, la realidad es que todo se trató de un espejismo, ya que tras vencer a Alemania, se impusieron a Corea del Sur y cayeron ante Suiza, por lo que la búsqueda del quinto partido sería ante Brasil, que se quedó la victoria en Octavos 2-0.

Posteriormente, la Selección Mexicana ha sufrido para dominar en la Concacaf, donde apenas han podido ganar un par de Copa Oro (2019 y 2023), pero su gran pendiente en el Mundial sigue siendo un sueño guajiro, ya que en Qatar 2022 no les alcanzó ni para avanzar de Octavos de final.