Hace un par de años, Cruz Azul por fin levantó la anhelada novena en el Estadio Azteca con un aplantilla llena de calidad y más de uno soñó con que fuera el inicio de una nueva era dorada en la institución celeste.

Pero con el paso de los torneos, La Máquina está más cerca de volver a ser un equipo gris, lejos del protagonismo, que a convertirse en una escuadra ganadora. Para muestra el torneo actual, donde han sido un total desastre.

¿Por qué Cruz Azul fracasó en el Apertura 2023?

Pese a que los celestes apelan a un auténtico milagro para poder salvar el torneo y meterse al Play In, la realidad es que los malo manejos en la institución se volvieron el pan de cada día. Primero decidieron cesar a Ricardo Ferretti tras su participación en la Leagues Cup y Joaquín Moreno tomó al equipo desde la Jornada 4.

Y pese a que el equipo tuvo destellos, no les alcanzó ni para meterse a la fase final, por lo que sumarán un nuevo fracaso en el equipo de La Noria, donde todo el año se quedaron sin disputar la Liguilla, debido a que en el certamen anterior fueron eliminados en Repechaje por el Atlas.

Ahora la directiva cementera deberá echar manos a la obra desde ya para elegir a la mejor opción para que llegue al banquillo y elegir de mejor manera a los refuerzos, ya que varios que aterrizaron para este torneo, no estuvieron a la altura de la institución.

¡Así se consumó el fracaso de La Máquina!

¿La Máquina también fracasó en las demás categorías?

La situación negativa en Cruz Azul es general, ya que en las demás categorías también han sumados resultados bastante pobres. La femenil culminó undécimo, por lo que no clasificaron a la Fiesta Grande.

Por su parte, la Sub 23 se ubica en el lugar 14 sin opciones de avanzar a las instancias finales. En la Sub 20 tienen leves opciones de clasificar al colorarse 12 de la general, aunque ya no depende de ellos hacerlo. En las Sub 18, 17, 15 y 15 la situación es distinta, ya que en todas están cerca de la Liguilla y podrían sacar la casta por la institución.

De esta manera queda evidenciado como Cruz Azul, desde que levantó el título en el Guard1nes 2021, no ha hecho nada por mejorar la situación del club, que entrenadores y jugadores van y vienen, pero el equipo no levanta.

