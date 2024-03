En 2010, México tuvo la oportunidad de hacer historia en un Mundial donde hizo historia al derrotar a Francia, después de igualar con Sudáfrica y antes de caer ante Uruguay en el último partido de la fase de grupos.

En la siguiente fase, Argentina despachó al Tri por marcador de 3-1. Sin embargo, la convocatoria de la Selección Mexicana, encabezada por Javier Aguirre, vivió un terremoto previo a la Copa del Mundo, donde pudo perder a uno de sus referentes: Giovanni dos Santos.

Luego de que el 'Vasco' Aguirre anunciara la no convocatoria de Jonathan dos Santos al Mundial, la familia del mediocampista, encabezada por Zizinho, su padre, se volcó en críticas durísimas hacia el seleccionador, e internamente, Gio vivió un dilema que lo pudo hacer renunciar a la Copa del Mundo.

El periodista, ex de Televisa, Miguel Guwitz, contó el instante en el que Gio dos Santos amenazó con renunciar al Tricolor de cara al Mundial.

"Estuve yo en su cuarto cuando yo vi salir a Giovani... No nos dijeron nada, cuando vi a Giovani ese día salió desencajado y cabizbajo... en ese momento hablé a Televisa para decir que era Jonathan dos Santos. Con Giovani en su cuarto tratamos de tranquilizarlo, hablamos con su papá, que en paz descanse, y todavía el papá me dio una entrevista furioso contra Javier Aguirre. Le dije: 'Zininho, no te olvides que tienes un hijo más en la Selección'", expresó Gurwitz.