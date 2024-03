México ya suma siete partidos en fila sin poder derrotar a su más grande rival en la zona de Concacaf: Estados Unidos.

En esos casi cinco años, la Selección Mexicana ha perdido finales de Nations League, Copa Oro y, además, fue incapaz de superar la fase de grupos en el pasado Mundial de Qatar 2022. Todo mal en el futbol mexicano.

“Ya está dicho, no hay más que decir, que Estados Unidos ha crecido mucho, que tiene jugadores en ligas y equipos importantes, México no está, es un bache de muchas cosas. No sé cómo llamarlo, es un bache, que estamos pasando varios años. Tenemos que mejorar y ser autocríticos”, declaró Hirving Lozano.

Para el Chucky Lozano, la falta de fogueo para varios elementos del Tricolor es clave en poder competir en este tipo de torneos y contra rivales de este calibre como lo es en la actualidad Estados Unidos.

“Es futbol, como dije, son partidos que tenemos que aprender, hay muchos jugadores que no juegan este tipo de partidos muy seguido y con grandes jugadores como Estados Unidos, aprender y mejorar, seguir aprendiendo, esto es experiencia”, agregó.

Hirving Lozano pide autocrítica

El Chucky Lozano, titular en la Final de la Nations League frente a Estados Unidos en el AT&T Stadium, pidió autocrítica de todos y entender que se dejaron de hacer cosas en el duelo de ayer.

“No salimos en nuestro mejor día, el planteamiento no fue el correcto, dejamos de hacer cosas, todos en general, hay que ser autocríticos, seguir trabajando, seguir trabajando al 100 por ciento, esto es futbol”, concluyó.