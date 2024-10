Javier Aguirre abandonó el hospital en Guadalajara y asegura que está listo para dirigir esta noche frente a la Selección de Estados Unidos en el estadio Akron.

El Vasco salió de la clínica del doctor Rafael Ortega, Medyarthros Surgery Center, y de inmediato aclaró que fue un tema de la espalda por el que asistió al hospital.

"Anoche fue el doctor Rafael Ortega, buen doctor, buen cuate y me invitó a visitar su clínica. Me operaron hace un mes de la espalda y le dije 'pues que me vean tus pinches doctores, pero estoy a todo dar", declaró el Vasco.

"Se dijeron muchas cosas... no sean pinches chismosos", agregó entre risas el Vasco Aguirre.

Lee También Javier Aguirre es hospitalizado de emergencia y podría perderse el partido contra Estados Unidos

Aunque también existe la versión de que realmente sí se desvaneció en la concentración de la Selección Mexicana y lo ocultan desde la Selección Nacional, el Vasco desmintió esta versión a su llegada al hotel del Tricolor.

“Ayer vino Rafa Ortega a cenar y me invitó a conocer su clínica. Me operaron hace mes y medio de la espalda, no sé si se los comenté, y ando medio madreado, no quedé del todo bien, no me he rehabilitado del todo bien, Rafa me dijo: vente a que te revise", reiteró Aguirre.

Lee También VIDEO: Rafa Márquez demuestra su afición por Atlas y se niega a firmar jersey de Chivas

"No pensé que se armara tanto revuelo, aquí estoy. No luzco bien, pero estoy muy bien para dirigir esta noche”, aseveró Javier quien hasta bromeó con un aficionado afuera del hotel de la Selección Mexicana.