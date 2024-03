Jorge Pietrasanta acabó a Chivas por bochornosa goleada: 'No llegan ni a equipo de llano'

Este sábado por la noche, las Chivas Rayadas del Guadalajara consumaron su peor derrota en el torneo en una bochornosa goleada ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, donde fueron superados por completo en una demostración de evidente superioridad celeste, algo que hizo enfurecer a Jorge Pietrasanta, que estalló con todo contra el Rebaño de Fernando Gago.

En la mesa de Futbol Picante de ESPN, Pietrasanta mostró su coraje por la actuación de Chivas en el Coloso de Santa Úrsula, acompañado de Francisco Gabriel De Anda, Mario Carrillo, Héctor Huerta y Dionisio Estrada.

Leer también Cruz Azul le pasó por encima a las Chivas con tremenda goleada en el Estadio Azteca

¿Qué dijo Pietrasanta de la derrota de Chivas ante Cruz Azul?

El periodista y cronista de ESPN comparó lo realizado la semana anterior por América con lo visto este sábado en Chivas, y es que la semana pasada, pese a que las Águilas derrotaron a La Máquina, Pietrasanta aseguró que había ganado 'como equipo chico'

"Yo decía la semana pasada, el América en el segundo tiempo como equipo chico contra Cruz Azul se dedicó a defender su gol, hubo quien no estuvo de acuerdo conmigo, pero lo establecí, hoy, Chivas, ni equipo chico, ni de llano, con todo respeto para los del futbol de llano, la primera parte fue de hacer corajes", expresó Pietrasanta en Futbol Picante.

Héctor Huerta estalló contra Fernando Gago

En el mismo sentido de Pietrasanta, Héctor Huerta, periodista de ESPN que en un momento se hizo famoso por las supuestas llamadas de Cruz Azul, criticó fuertemente al Director Técnico de Chivas, Fernando Gago, por la derrota ante Cruz Azul.

"Guadalajara no tiene mucho 'punch', no tiene mucho poder ofensivo. Como no tiene ofensivo, levantarte de un 3-0 en contra. Los ajustes debían ser desde el primer tiempo, necesitas reaccionar cuando te están yendo encima. Y, a mí, lo de Gago al final no me gusta que responsabilice a los jugadores", apuntó.

"Hoy Chivas ni como equipo chico, ni de llano..." 🤯



¡Disfruta Futbol Picante en #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/IjlWTMPr71 — Futbol Picante (@futpicante) March 3, 2024