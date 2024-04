Las desafortunadas noticias continúan en el futbol mexicano. En esta ocasión, la Liga MX Femenil se encuentra en el ojo del huracán luego de una denuncia de una jugadora con el León.

Ana Campa decidió alzar la voz y denunció a la directiva de las Esmeraldas por no atenderla tras recibir un balonazo durante un entrenamiento que le afectó la visión.

De acuerdo con la futbolista, los especialistas le prohibieron volver a jugar por lo que tendrá que colgar las botas.

Además, el problema es más grande porque no ha recibido la ayuda que esperaba por parte de su propio equipo y decidió mandar un comunicado a través de redes sociales.

“Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores”.

Ana Campa compartió el complicado proceso que ha tenido que pasar y reconoció sentirse “cansada mental y emocionalmente” luego de siete meses desde su lesión.

“Inicié los trámites ante el IMSS para mi incapacidad, como me dijo la directiva del club, pero nadie del personal del club me ha acompañado o ayudado para saber bien lo que tengo que hacer, tampoco me han preguntado, aunque sea cómo me siento o si necesito algo”, externó.