La salida de Leonardo Suárez del América causó revuelo en el futbol mexicano, sobre todo porque terminó siendo traspasado a uno de los acérrimos rivales de las Águilas: Pumas.

Además, las redes sociales estallaron luego de que el portero azulcrema, Luis Malagón, compartió que el extremo argentino no se despidió de sus excompañeros.

Lee También Pumas no está conforme con la racha positiva que atraviesa y trabaja para ser más fuerte

Sin embargo, el nuevo refuerzo de los Felinos no dejó pasar la oportunidad de responderle al seleccionado nacional y reveló cómo sucedieron realmente las cosas tras concretarse su transferencia.

“Yo hablé con Mala ese mismo día, estuvimos hablando por mensaje. El futbol es así, fue el último día del mercado y no se medio el poder pasar a despedirme de mis compañeros, pero me despedí de todos por mensaje, hablé con mis compañeros y todos me desearon lo mejor y quedó una amistad muy grande con todos”, aseguró en conferencia de prensa.

Lee También Alejandro Zendejas asegura que les dolería mucho una salida del 'Cabecita' Rodríguez del América

Además, señaló que no se despidió en persona de los jugadores del América porque tenía el tiempo encima para realizar la revisión médica y firmar contrato y que el comentario “lo exageraron y lo sacaron de contexto”.