Miguel Layún desde hace unos meses anunció que el Apertura 2023 era su último torneo como futbolista profesional y lo cerró de la mejor, convirtiéndose en campeón con el América.

El ahora exjugador azulcrema publicó un mensaje tras su retiro de las canchas.

“Hoy oficialmente termina mi carrera. Comienza mi nuevo camino fuera de las canchas y no quería guardarme estas palabras”, escribió en su cuenta de X.

Layún confirmó que “los echaré de menos”, pero hace una promesa para el deporte.

“Prometo que intentaré hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar al futbol desde otro lugar, tal vez alguno que tenga mayor impacto y efecto”, comentó el exseleccionado nacional.

Al América, club donde trascendió, también le dedicó unas palabras.

“Gracias por tanto, a cada uno de ustedes por el cariño recibido, de la manera que me lo hayas expresado, todos… sin excepciones, me ayudaron a cumplir cada uno de mis sueños y no tengo palabras para agradecerles el impulso que me dieron”, añadió Miguel Layún.

Finalmente cerró con expresando el cariño por las Águilas: “¡Los quiero y siempre estarán en mi corazón!”.

