Hace unos días, más de un aficionado al futbol femenil se emocionó con el regreso a las canchas de Nikkole Teja, quien fue anunciada como refuerzo de lujo en el Puebla para este Clausura 2024.

Y pese a que había muchas expectativas puestas sobres la mediocampista norteamericana, el gusto duró muy poco, debido a que de maneta inesperada el equipo de la Angelópolis reveló que se iba a desvincular de la futbolista.

¿En dónde va a jugar Nikkole Teja?

De manera sorpresiva, Puebla Femenil (donde no pudo debutar) dio a conocer que Nikkole Teja dejaría de ser jugadora de su plantilla, ya que buscaría emprender nuevos proyectos afuera del futbol. Cabe destacar que la oriunda del Washington, luego de salir en 2023 del Necaxa, se dedicó de tiempo completo en su OnlyFans.

“El Club Puebla Femenil informa que Nikkole Teja ha decidido emprender proyectos personales independientes al futbol, por lo que causa baja de nuestro plantel. Agradecemos su profesionalismo en el tiempo que estuvo dentro de la institución y le deseamos éxito en lo que venga", se lee en el comunicado.

¿Por qué se retiró Nikkole?

No obstante, el asombro incrementó luego de que la propia jugadora anunciara en sus redes sociales que su salida de La Franja obedecía a la decisión de retirarse del futbol, porque en su futuro tiene planeados otros proyectos.

“Si esta es la única vida que voy a vivir, estoy feliz de haber conocido y amado el futbol. Llegué a este país sola, a mis 18 años, si conocer a nadie ni hablar el idioma. No queda nada que probar a alguien más o a mí misma. He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional", posteó en sus redes.