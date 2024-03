Santiago Giménez se ha consolidado como el mejor futbolista mexicano en Europa de la actualidad, lo que le debería asegurar un puesto como titular en la Selección Mexicana. No obstante, Jaime Lozano piensa de manera diferente, ya que lo tiene en la banca y ha preferido a Raúl Jiménez o Henry Martín.

Y esa decisión hizo que la afición explotara en contra del Jimmy, debido a que no usó al Bebote ante Panamá y lo mandó al terreno de juego cuando ya perdían 2-0 en la Final de la Concacaf Nations League frente a Estados Unidos.

Lee también ¿Televisa tiene una campaña contra Santi Giménez? Imágenes exhiben a la telvisora

¿Santiago Giménez criticó a sus compañeros?

Santiago Giménez está viviendo su segundo año con el Feyenoord, donde se ha dado cuenta que la diferencia entre el futbol europeo y el mexicano es abismal en casi todos los aspectos.

El delantero del equipo de Rotterdam, durante una entrevista que tuvo con Jorge ‘Burro’ Van Rankin, realizó una declaración que ha hecho mucho eco en el entorno de la Liga MX, debido a que resaltó el poco profesionalismo que han entre los jugadores dentro de la liga local.

"Aquí (Países Bajos) el ser profesional es algo normal, todos son profesionales aquí, en México son pocos los que son profesionales y esos son los que hacen la diferencia, aquí no te alcanza con ser profesional, aquí (en Europa) necesitas ser profesional y más, si no, no te alcanza porque todos son muy profesionales, ellos se desviven por el futbol, llegan a las 8-9 de la mañana y se van a las tres de la tarde", señaló Santi.