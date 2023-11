Tiago Volpi es uno de los porteros en activo de la Liga MX con mayor recorrido en el futbol mexicano, con dos etapas consumadas en el país azteca, la primera de 2015 a 2018 (jugó con Querétaro) y la segunda de 2022 a la fecha, donde ya disputó una final con el Toluca.

Cruz Azul, que tuvo un torneo Apertura 2023 para el olvido, con 10 derrotas en 17 jornadas, tendría en la puerta de salida a Sebastián Jurado, portero promesa que llegó del Veracruz y que arrancó como titular la temporada, pero que por malas actuaciones fue relegado en La Noria, donde buscan un arquero que haya demostrado calidad y seguridad en el arco.

Lee también Harold Preciado rechazó que Santos le tenga miedo al América: "Temor solo a Dios"

¿Qué impide a Tiago Volpi firmar por Cruz Azul?

Aunque el destino podría indicar que los caminos de Tiago Volpi y de Cruz Azul podrían juntarse, una situación al interior de La Noria impediría que el guardameta brasileño se una a La Máquina.

En Cruz Azul no han encontrado salida al delantero chileno Iván Morales, que actualmente ocupa una plaza de jugador No Formado en México, mismas que La Máquina no cuenta con vacantes disponibles.

Según información de ESPN, en caso de que la institución celeste encuentre equipo o busque una forma de que Iván Morales salga de las filas de La Noria, Tiago Volpi estaría cerca de Cruz Azul.