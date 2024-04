Este sábado, en el Clásico Capitalino entre Pumas y América, en un encuentro lleno de tensión, drama y altas temperaturas, incluso entre los del mismo equipo, y esa pasión parece que se trasladó a las gradas, luego de que un aficionado de Universidad fuera exhibido por agresiones a un fanático de las Águilas.

En la zona alta de las gradas de la zona del palomar, un aficionado de América, que no portaba los colores de su equipo, fue insultado y bañado en cerveza, algo que expresó en su video, en el que sale el propio agresor.

¿Qué pasó en las gradas de Ciudad Universitaria en el Pumas vs América?

En el video se percibe que, aproximado al gol de Pumas, debido a que la gente se encuentra festejando, el influencer Paul al Chile graba cómo es agredido con cerveza y llenado de insultos.

"Por ese tipo de gente es porque los estadios valen madre. El imbécil acaba de aventar su cerveza. El vato no lo hemos ni volteado a ver en todo el partido. Me avienta cerveza, dos litros. Si este video llega a Rectoría, no vuelve a pisar el estadio este cabrón. Nos acaba de aventar (cerveza). Luego me preguntan, en los comentarios se enojan, que por qué me salgo antes del estadio, que por qué no viajo tanto. La cámara está mojadísima. Ahí sigue el imbécil. Me tengo que enfrentar a este tipo de estúpidos. Este video espere llegue a donde tenga que llegar", expresó el influencer Paul al chile.