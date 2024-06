Sera por forma de ser y hacer enojar a cada uno de sus compañeros cuando comparten micrófono, que el periodista Álvaro Morales siempre le gusta hacer polémica e incluso hasta ha salido ofendido, pero fiel a su estilo el comentarista de ESPN, reveló que hay una persona que pidió nunca más salir en la televisión con él.

¿¡Quién se molestó con Álvaro Morales?

Morales fue invitado al programa de YouTube de Ricardo Peláez que se llama Futbol de Cabeza, en el cual le preguntaron si alguno de sus compañeros se ha molestado por su forma de ser.

A lo cual cuestionó que, si hubo una persona que no solo se molestó, sino pidió ya no trabajar con él, tratándose ahora del comentarista de TUDN, David Faitleson.

“Mi opinión sobre David, creo que es un gran personaje, me sorprendió una cosa que me entere después, que fue la única persona en el canal que pidió no estar directamente en el canal conmigo”.

Álvaro dijo que esta petición la consideró para que David no fuera exhibido; “lo exhibía mucho, tu tienes que estar atento a cómo él dice las cosas y no calentarte y ahí lo agarras. Yo se quienes de la industria del canal ven los partidos, checan los partidos, llegan temprano, quiénes llevan una pluma, creo que le falta prepararse más”, explicó.