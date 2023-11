América fue el mejor equipo del Apertura 2023 a lo largo de las 17 fechas de la fase regular, por lo que logró su pase de manera directa a la Liguilla, donde están esperando a su rival, el cual saldrá del duelo del Play In entre León y Santos.

No obstante, el cuadro azulcrema no ha perdido el tiempo, ya que han estado trabajando en Coapa e incluso tuvieron un juego de preparación ante la Selección Mexicana Panamericana, ya que André Jardine no quiere que su escuadra pierda ritmo.

¿Qué hicieron Álvarez y Lichnovsky durante un live?

El ambiente en el equipo de las Águilas es inmejorable, para muestra un live que estaba realizando Miguel Layún junto a Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, donde inesperadamente se empiezan a acusar entre los zagueros luego de que surgiera un olor fétido.

Y es que Álvarez comenzó a acusar al chileno de que se le escapó una flatulencia, mientras que Igor lo niega y le echa la culpa al mexicano, asegurando que previamente manifestó sus ganas de ir al baño.

*Alguien se tira un pedo*



Yo en corto: pic.twitter.com/nBsBvKq53J — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) November 24, 2023

¿Cómo lo tomó Layún?

Mientras los zagueros discutían por el autor intelectual de la flatulencia, Miguel Layún les comienza a reclamar, ya que estaban en su habitación de concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), y no quería dormir con el 'aroma especial' de uno de sus compañeros.