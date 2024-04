Lo que aparentaba ser una fiesta redonda para la afición del América, luego de la victoria de su equipo por 5-1 contra Toluca en un encuentro que le dio el liderato general al cuadro azulcrema, terminó manchado de sangre tras una brutal golpiza que recibió un aficionado a las Águilas en el Estadio Azteca.

El aficionado, que fue filmado por el reportero de TV Azteca, Carlos Salgado, inicialmente lucía inconsciente, con heridas notorias en la cabeza con sangre derramando por su rostro.

Luego, el propio aficionado se puso de pie y lucía considerablemente maltrecho, sin poder mantener mucho tiempo el equilibrio y con una herida en la zona del ojo derecho, que ya lucía considerablemente hinchado y lleno de sangre.

¿Qué le pasó al aficionado agredido en el América ante Toluca?

Según la acompañante de la víctima, se encontraban viendo el encuentro entre América y Toluca con una barra de las Águilas, cuando de pronto todo comenzó a complicarse hasta ser brutalmente agredido.

"Estábamos bien, en el 47. Iba a bajar yo al baño, sí estaba tomando, pero estábamos bien. Cuando íbamos bajando, un chavo me pegó a mí, y él me defendió. Dijo: 'Relájate, con la chava no'. Y Gritaron: 'Él es Óscar Arazo. Dijo algo del Disturbio'. Óscar hace años sí venía aquí. Él (Óscar) bajó tres escalones y este chavo le dio una patada y al darle la pata él no metió las manos y cuando cae, cae noqueado. Al caer noqueado, le pegó en la cabeza. Cuando vio que empezó a sangrar, se subió corriendo", externó la acompañante del agredido.

Además, un miembro del cuerpo de paramédicos explicó porqué no pudieron atender a la víctima.

"Se le acerca uno, su misma esposa niega la ayuda. No permiten que se le ayude. Ya estaba arriba de la ambulancia, pero el señor se bajó y empezó a aventar a la gente. Su pareja está consciente de que él se niega a la atención. Con groserías y todo, que no quiere que se le acerquen y que lo atiendan. Los compañeros del servicio médico y la ambulancia", expresó el paramédico.

