David Faitelson se ha convertido en el comentarista deportivo más polémico. Y pese a que llegó a Televisa, la realidad ves que no ha cambiado para nada su estilo, aunque con eso deba de criticar al América, equipo que pertenece a la empresa.

Y pese a que siempre ha sido un misterio de qué equipo es fanático el controvertido periodista, parece que el Burro Van Rankin fue capaz de desenmascarar su fervor por las Águilas.

¿A qué equipo le va David Faitelson?

David Faitelson ha estado sorprendiendo con los invitados a su programa de TUDN, ‘Sin Censura’. El más reciente, pese a que se dedica al mundo de la conducción y los espectáculos, se ha colocado como uno de los americanistas más radicales.

Se trata del Jorge Van Rankin, mejor conocido como el Burro, quien recientemente debutó como comentarista de futbol, justamente en un partido entre las Águilas y Xolos.

Luego de que estuvieran charlando, Faitelson le recriminó su pasión desbordara por el equipo de Coapa, asegurándole que es lo único que no le tolera como persona, aunque dejó claro que le cae muy bien.

“Te admiro mucho, pero lo único que no soporto es que le vayas al América”, le dice David Faitelson a Van Rankin.

David Faitelson posó hace unos días con Celeste, la mascota del América. Foto: Especial

El comentarista de Televisa jamás imaginó que la respuesta del Burro Van Rankin lo iba a poner en serios aprietos, ya que lo hizo confesar que pese a todas las criticas y muestras de odio, Faitelson es fanático del América.

“Pero si ‘hola’… tú me lo dijiste, papá, tú me lo dijiste en mi entrevista que eras americanista de chavo. Te llevaba tu padre, es correcto o no (a ver los partidos de las Águilas)”, dijo Jorge Van Rankin

Faitelson, visiblemente nervioso, decidió cambiarle el tema para no seguir hablando de su fervor escondido por los azulcremas: “Correcto, correcto… pero hablemos de otra cosa”.

Cabe destacar que hace no mucho David Faitelson posó con el Águila que funge como mascota del América: Celeste, lo que despertó las dudas sobre su afición por los azulcremas.