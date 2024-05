Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha caracterizado a lo largo de su carrera por estar siempre alejado de los escándalos, ya que siempre se ha enfocado al box y su familia, mostrando que tiene una relación sólida con su esposa Fernanda Gómez.

Sin embargo, en una de las conferencias de prensa por su pelea contra Jaime Munguía, la pareja del púgil tapatío le hizo un desplante en público mientras se tomaban una fotografía, lo que comenzó las especulaciones sobre si tenían problemas.

¿Qué actriz acusó de infiel al Canelo Álvarez?

Hace unos días, Canelo Álvarez se impuso con facilidad a Jaime Munguía, por lo que nadie ha hablado de otra cosa que no sea su superioridad arriba del ring, sin importar al rival que le pongan enfrente.

Sin embargo, una inesperada polémica se hizo presente en la vida del tapatío, misma que podría poner en vilo su matrimonio, ya que habrían expuesto una clara infidelidad del deportista mexicano.

La actriz Verónica Montes, quien ha participado en producciones como ‘El señor de los cielos’ y ‘La piloto’, entre otras, decidió exponer a Álvarez Barragán en el programa ‘Chisme no like’, donde aseguró que Saúl le envió mensajes por redes sociales, pero al ser casado, decidió rechazarlo.

“En este medio, estando en redes sociales, te pueden llegar mensajes de cualquier persona y otra cosa es que uno responda, y sobre todo yo jamás voy a responder a un hombre casado.

“He recibido muchos mensajes de muchos artistas y gente que no está del medio. A mis fans yo les respondo siempre, pero yo no estoy buscando a nadie por redes sociales, la verdad… No me meto en un matrimonio. No me gustaría que me lo hicieran a mí”, señaló la actriz peruana.