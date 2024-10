Para los Juegos de la próxima fecha FIFA, en que México jugará en Puebla y Guadalajara, el técnico Javier Aguirre anunció la lista de los elementos que tiene considerados, dentro de su convocatoria esta el nombre del argentino naturalizado mexicano, Germán Berterame, el cual ha sido criticado pro algunos expertos y sobre todo la justificación de parte del Vasco Aguirre.

¿Qué dijo Carlos Hermosillo de Javier Aguirre?

Uno de los críticos de Aguirre por el llamado de Berterame es Carlos Hermosillo, quien destacó que el ex jugador de Atlético de San Luis y actual delantero de Monterrey, no cuenta con los argumentos para ser llamado.

“Yo nunca he estado de acuerdo con los naturalizados y nunca lo voy a estar, menos en este llamado. Si vamos a lo que ha hecho Germán Berterame desde que llegó tiene 169 partidos, 58 goles y tres asistencias. En los últimos dos torneos hizo 12 goles. Yo siempre digo ya te naturalizaste, haz la diferencia”, resaltó el comentarista para La Última Palabra.

El ex jugador de Cruz Azul, América y Chivas mencionó que es triste que la Selección Mexicana no pueda tener jugadores nacidos en el país, teniendo 140 millones de habitantes.

“Somos 140 millones de habitantes en este país, ¿No podemos tener una selección con 22 jugadores nacidos aquí? Es por falta de trabajo. Es increíble tu vas a otro país y te tardas 2-3 años en naturalizarte. Aquí es muy rápido para un jugador, lo que falta es trabajo y darle oportunidad a los jóvenes”, enfatizó.

Carlos Hermosillo también señaló a Javier Aguirre se está mostrando incongruente y debería de apegarse a su discurso que dio cuando fue nombrado técnico de la Selección Mexicana.

“Con este verso de Javier Aguirre, si mi país me lo pide yo voy a venir, muy patriótico, como tampoco es congruente, no me gusta. Hay una cosa, te naturalizas porque amas al país o te conviene y puedes jugar un mundial, es diferente”.

Germán Berterame fue dirigido por Javier Aguirre cuando fue técnico de los Rayados, actualmente el argentino naturalizado mexicano se vio envuelto en polémica tras cometer una barrida que lesionó a Avilés Hurtado, jugador de los Bravos, durante el juego de la jornada 8 del Apertura 2024.

La lesión de Avilés ocasionó que se pierda el reto del torneo y fue el mismo jugador quien pidió que no se le inhabilitara al delantero de Rayados.