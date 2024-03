Se prendió la mesa de La Última Palabra con Carlos Hermosillo y Alex Blanco, periodista de Fox Sports, como protagonistas, que luego de debatir la victoria de Chivas ante Rayados aumentaron los ánimos y soltaron contundentes frases en vivo.

El exfutbolista, una de las máximas leyendas de Cruz Azul, aseguró que la victoria de Chivas fue importante, sin restarle mérito por el funcionamiento y la condición de jugar en ventaja desde el primer tiempo, luego de la expulsión de Gerardo Arteaga, algo que el periodista de Fox Sports no dio crédito, asegurando que el nivel de futbol demostrado es más importante.

En un momento de dicha discusión, Carlos Hermosillo se calentó y recriminó a Alex Blanco que proliferara el funcionamiento de Chivas sobre el resultado, asegurando que lo que el periodista mencionaba es ridículo.

"Háblame de Chivas, de lo futbolístico. Si te quedas nada más con el resultado, me preocupas", señaló Alejandro Blanco en La Última Palabra, con una frase dirigida hacia Fernando Cevallos.

A lo que Hermosillo respondió: "Perdón Ale, a mí me está preocupando lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que más importa en un partido? El resultado. Necesitaba ganar Chivas, perdóname, como necesitaban ganar tus Pumas, que no ganaron. Me vas a decir' ay mi equipo jugó muy bonito, pero no sumó ni un punto'. ¡Eso es ridículo!", expresó Hermosillo.