Cruz Azul sufrió un duro revés en el torneo Clausura 2024 al ser derrotado de nueva cuenta por el América en una Final. Cerca se quedaron los celestes de llevar su décima corona del futbol mexicano a sus vitrinas; sin embargo, para algunos de sus jugadores eso ya es cosa del pasado y prefieren disfrutar de sus actividades fuera del terreno de juego.

Tal es el caso del defensa central de La Máquina, Carlos Salcedo, quien recientemente causó revuelo en las redes sociales con su nueva canción titulada 'HI3LO', en donde define su estilo de vida y de jugador.

¿Qué es lo que dice la letra de su nueva canción?

En la letra de su canción, el 'Titán' destaca que es una estrella del balompié que es asediada por la prensa y que dentro de la cancha es un auténtico terror de los atacantes rivales.

"A la chin... se pueden ir todos porque ninguno me da nada, yo trabajé por lo mío, sudé por lo mío, no fue de la nada", dice una parte de la rola. "Me bajo y me siguen los reporteros, soy la pesadilla de los delanteros, todo el mundo me quiere en mi comunidad, millonario sin universidad, no vas a lograr mamá me decia, valió la pena las amanecidas", agrega en la canción.

Tras compartir su nuevo material musical, el jugador celeste fue blanco de los comentarios de los usuarios de X, quienes dieron su punto de vista el respecto.

"Estoy seguro que después de grabar esa rola se acordó de como defender", "Grabó esa rola y se acordó de como defender jajajaja es un corrientazo, ya lo amo", "Todo el mundo lo quiere, menos su familia jajajajajaja", "Mentiras no dijo, Anselmi lo regreso hacer un defensa top", "Bastante malito", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de X.