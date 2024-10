Christian ‘Chaco’ Giménez se convirtió en centro de los reflectores tras estallar en contra de sus compañeros del programa 'La Última Palabra' de la cadena deportiva, Fox Sports.

En una situación que es extraña de ver en el exatacante de Pachuca y Cruz Azul, se mostró muy molesto y dijo que ya está cansado de hablar siempre del América.

El exfutbolista y ahora analista de la cadena Fox Sports estalló en plena transmisión en vivo en contra de sus compañeros y de su productor por darle preferencia a los temas relacionados con las Águilas. En pocas palabras, ¡YA SE HARTÓ DE HABLAR DEL AMÉRICA!

¿Qué fue lo que dijo Christian Giménez ante las cámaras?

“¿Por qué volvemos a hablar del América y no hablamos de Cruz Azul? Tiene que ser el bloque uno, ya estoy cansado, siempre hablamos del América”, dijo con evidente molestia el Chaco.

“Dice el productor que (Cruz Azul) va en el bloque dos”, dijo también conductor deportivo en Fox Sports, Alex Blanco, quien en ese momento era el moderador de la mesa de analistas.

“¿Por qué no ponemos en el bloque dos al America? Ayer entendí porque terminó el partido y Miguel (Herrera) estaba ahí, ¿pero hoy hablar del América y no darle el merito a Cruz Azul? Jugó con el Necaxa, pero le saca 14 puntos al America?”, agregó el Chaco, quien al darse cuenta que le estaba contestando ‘mal’ al productor, no pudo evitar soltar una carcajada espontanea.

También investigará sobre la situación de Fernando Gago, Chivas y Boca Juniors

Y no solo eso, tal pareció que Giménez la traía en contra de Alex Blanco, pues en otro orden de ideas también le dijo que se iba a poner a investigar sobre el tema de Fernando Gago y los rumores sobre su salida de Chivas para emigrar a Boca Juniors, pues advirtió a su compañero en la mesa que le gusta desestabilizar el entorno futbolístico.

“Y otra de las cosas, cómo te gusta especular con las cosas. Ya tiraste una 'bombita' para volver a desestabilizar el cuerpo técnico de Gago. Yo te voy a investigar bien si es verdad, y yo te voy a salir a decir, tiene razón o no la tienes. Yo ya estoy investigando, voy a recibir mensajes. Tengo fuentes y del cuerpo técnico de Gago”, señaló el Chaco.