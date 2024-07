La participación de la Selección Mexicana en la Copa América resultó un auténtico desastre, ya que no se avanzó de fase de grupos, cuando el objetivo puesto por los federativos habían sido mínimo las Semifinales.

Y pese a la vergonzosa actuación del Tri en la justa continental, todo parece indicar que no cambiará nada en el esquema del equipo nacional, ya que han estado respaldando a Jaime Lozano.

¿Por qué Chaco Giménez se iba a pelear con aficionado mexicano?

Uno de los jugadores más señalados en la Selección Mexicana fue Santiago Giménez, ya que los goles siguen sin llegar cuando se pone la playera nacional, situación que desesperó a los aficionados que se dieron cita en cada uno de los partidos en Estados Unidos.

Y todo explotó en el segundo partido ante Venezuela, donde el Bebote falló un mano a mano que pudo ser la victoria parcial del Tricolor. De inmediato los mexicanos se volcaron en su contra con reclamos en insultos.

Y una de las personas que estuvo en las gradas del SoFi Stadium fue el Chaco Giménez, padre del delantero del Feyenoord, quien no toleró todo lo que le dijeron a su hijo y encaró a un aficionado mexicano, en unas imágenes que se hicieron virales en redes sociales.

Ya con la cabeza fría, el ahora analista de Fox Sports aprovechó un momento durante su enlace para explicar el porqué se dio el conato de bronca con el fanático, señalando que sólo fue un momento de calentura.

“Al final vino un aficionado, que está en todo su derecho de dar un punto de vista. Obviamente que uno lo acepta, he convivido durante mucho tiempo con muchas cosas negativas en mi carrera. Cuando te faltan al respeto y más a los tuyos, en este caso a mi hijo, no lo voy a permitir, por más que sea un partido de futbol o yo forme parte del medio. Pero al final no pasó a mayores, hubo un malentendido, después nos disculpamos con el señor, no pasó más”, dijo el Chaco.