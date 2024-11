Christian Martinoli se ha consolidado como el cronista más seguido del momento. Eso lo demuestra el rating, ya que gracias a sus comentarios y al equipo que formó junto a Luis García, Jorge Campos y Zague, son los preferidos de los espectadores en las transmisiones de futbol.

Sin embargo, pese a que en televisión ha mostrado un carácter duro y firme, la realidad es que detrás de cámaras cambia por completo. Sobre todo, cuando tiene que hacer frente a sus hijas.

Lee también Fernando Cevallos aseguró que no quiere imitar a José Ramón Fernández

¿Cómo reaccionó Martinoli con el novio de su hija?

Christian Martinoli ha demostrado que no es una persona fácil de tratar, sobre todo cuando está en su postura de crítico. Sin embargo, todo parece indicar que le toca doblar las manos cuando se trata de sus hijas, Chiara (14 años) y Chloe (11).

El famoso comentarista de TV Azteca fue invitado al podcast de Rafa Puente Jr. y Mauricio Ymay, donde entre muchas cosas reveló cómo es el día a día en su vida personal.

Fue entonces que salió a relucir el tema de si alguna vez había tenido que lidiar ya con los pretendientes de sus hijas. Martinoli sorprendió con la revelación de que ya le tocó conocer al novio a una de ellas.

Christian Martinoli tiene dos hijas con su esposa Claire Chevalier: Chiara (14 años) y Chloe (11). Foto: Especial

“Ya me tocó uno… me dice Claire (su esposa) ‘ven a saludar’. Ya viene y le digo ‘¿cómo estás?’ y ‘me dice bien y tú’ (le da una palmada en el hombro). Me mató, yo le quería meter una cachetada… hijo de puta, cuando llegué a ir a la casa de alguien yo de ‘señor cómo le va’, cabeza gacha, tranquilo, aquí me siento... Pero era buen chavo”, comentó entre risas.

Rafa Puente del Río y Mauricio Ymay no podían contener las carcajadas del relato de Martinoli, quien agregó que le preguntó a qué equipo le iba, recibiendo como respuesta que a los Pumas.

Christian Martinoli remató que se sintió tranquilo, pero la cosa se hubiera puesto más brava todavía si le hubiera dicho que era fanático del América. Finalmente señaló que no duraron mucho tiempo de novios.