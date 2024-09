En 2015, la Selección Mexicana que estaba bajo el mando de Miguel Herrera no atravesaba su mejor momento futbolístico, pero aún así les alcanzó para ganar la Copa Oro de ese año. Christian Martinoli, desde la previa y durante el torneo de la Concacaf, fue el más crítico, sobre todo contra el Piojo.

El destino quiso que en el aeropuerto de Filadelfia, cuando ambos se disponían a regresar a México, Martinoli y el Piojo Herrera se encontraran. El entrenador no pudo aguantar su coraje e intentó golpear el cronista de TV Azteca. En aquella ocasión hasta Luis García fue agredido por la hija del técnico, Mishelle.

¿Qué dijo el Piojo Herrera de Christian Martinoli?

Pese a que todo pintaba para que el Piojo Herrera también estuviera al frente de la Selección Mexicana para el proceso de Rusia 2018, el altercado que tuvo con Christian Martinoli le costó su puesto en el Tri.

Desde eso momento ambos se han lanzado varias indirectas. Sin embargo, luego de nueve años, el Piojo volvió a hablar del tema, señalando que ahora que le toca estar del lado de los medios de comunicación, no tendría ningún problema si le toca convivir con Martinoli.

"Ya no tiene ninguna trascendencia. (Martinoli) hace su trabajo, lo hace bien, hay que reconocer. No somos amigos ni lo seremos nunca. Él está en su trabajo y yo en el mío, si algún día me toca una entrevista donde esté él, no tengo ningún problema, contestaré como periodista y en mi caso si estoy como entrenador o como medio en rueda de prensa o mesa redonda, hablaré con lo que yo crea", dijo en charla con el portal Récord.

El Piojo Herrera intentó golpear a Christian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia en 2015. Foto: Especial

Pese a que el Piojo Herrera aseguró que sería cordial con Martinoli en caso de que algún día se vuelvan a topar, el ahora analista de Fox Sports fue tajante al asegurar que nunca será amigo del comentarista de TV Azteca.

"Reitero, no somos amigos ni lo seremos nunca. Él hace su trabajo y bien, yo hago el mío lo mejor posible pero no hay relación ninguna", finalizó el Piojo.