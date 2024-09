La mañana del lunes el periodismo deportivo nacional se unió para lamentar el sensible fallecimiento de André Marín, reconocidos comentarista y conductor que pasó por TV Azteca, Fox Sports y Televisa.

Personalidades como David Faitelson, Javier Alarcón, Enrique Bermúdez enviaron mensajes de aliento y condolencias a su familia. Incluso José Ramón Fernández, con quien no llevaba una buena relación desde 2007, dedicó un mensaje a André Marín Puig.

Lee también Travieso Arce mostró que sigue apoyando a boxeador que dejó en coma hace más de diez años

¿Martinoli dedicó mensaje a André Marín?

Con el paso de los días, más de uno ha tenido la duda de por qué Christian Martinoli no usó sus redes sociales para lamentar o hablar de la muerte de André Marín, con quien compartió muchos años en TV Azteca, ya que Luis García y Antonio Rosique sí lo hicieron, pese a que no llevaban una buena relación.

Sin embargo, este miércoles Martinoli por fin tuvo actividad en sus redes sociales y sorprendió a todos con su publicación. El comentarista de TV Azteca dejó claro que no sintió nada por la muerte de su excompañero, ya que no fue una dedicatoria para André Marín.

Por el contrario, su posteo era un comercial que hizo junto a Luis García, lo que generó reacciones divididas. Por un lado, muchos aplaudieron que no fuera hipócrita, ya que es sabido que no tenía ningún tipo de contacto con Marín Puig. Otro sector lamentó que no dejara de lado sus rencores para dedicarle un mensaje a André.

Christian Martinoli en más de una ocasión cargó en contra de André Marín. Foto: TV Azteca

¿Por qué pelearon Martinoli y André Marín?

En más de una ocasión Christian Martinoli dejó claro que no se llevaba con André Marín. Todo comenzó en 2007, tras la salida de José Ramón Fernández, que muchos señalaban al comunicador recién fallecido como el orquestador de esa decisión.

Martinoli le confesó a Miguel Gurwitz en una charla que pese a que trabajaron juntos todavía cuatro años desde el adiós de Joserra, su relación con André Marín estaba completamente rota.

“El bicho más grande con el que he trabajado en mi carrera es André Marín, eso lo tengo claro. Nos quiso correr a mí a Luis (García), cosa que le hubiera venido bien a Televisa pero no se lo permitieron en el canal.

“No le gustaba que fuéramos cínicos al aire porque él era de la vieja guardia y no quiso eso. Es lo que asumo porque yo con André Marín dejé de hablar desde el 2007 y todavía trabajé cuatro años más con él”, comentó Martinoli.