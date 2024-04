Mañana ajetreada para la conductora de ESPN, Julia Headley, luego de que denunciara un robo de parte del personal de Aeroméxico, principal aerolínea mexicana, donde le hurtaron de su bolso olvidado su cartera y extrajeron dinero de sus tarjetas de crédito.

Headley, que se encontraba de vacaciones, se hizo viral tras una publicación en Twitter exhibiendo el robo por parte del personal de seguridad, quien habría recuperado el bolso extraviado, pero que decidió cometer un delito sustrayendo montos económicos.

"Olvidé mi bolsa en mi vuelo de Aeroméxico llegando a la CDMX a la medianoche. Me dijeron que ya la tenía su “seguridad privada” pero que no me la podían dar hasta las 5 am?? Llego a mi casa y empiezo a recibir notificaciones de cargos a mis tarjetas de crédito. Son un asco", redactó la conductora de ESPN.

Además, después colocó un video con el mensaje: "Literalmente Aeroméxico dijo: ya tengo tu bolsa pero dame chance de sacar tu cartera y te la doy en un ratito".

Usuarios se metieron con Julia Headley por denunciar robo

Tras la publicación de la conductora de ESPN, usuarios respondieron con faltas de respeto, unos acusándola de estar ebria o de haber podido evitar su situación.

Obvio estaba ebria. No batallando con bajar a mi hijo dormido, su silla y maletas. Opinan porque tienen internet. https://t.co/bpxNZ73wED — Julia Headley (@juliaheadley) April 2, 2024

Después, la propia Headley le mandó un mensaje a todos los que la ofendieron o criticaron con un tweet.

"Igual de mononeuronales los que defienden rateros que los mismos ladrones. Deseo que tengan todos el día y la vida que merecen", redactó.