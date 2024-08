En un reciente video en su canal de 'YouTube', Cristiano Ronaldo ha decidido poner a prueba sus habilidades de moda con la ayuda de su pareja, Georgina Rodríguez, como juez principal.

Este nuevo contenido en 'UR - Cristiano' no ha decepcionado a sus seguidores, ya que Georgina se ha encargado de evaluar y criticar duramente los diferentes atuendos del futbolista a lo largo de los últimos 20 años.

El video revela tanto aciertos como desaciertos de CR7 en sus elecciones de moda a lo largo de los años, según la opinión de su pareja.

Georgina, cuyo gusto en la moda fue aplaudido por el astro lusitano, no ha sido indulgente con las elecciones 'fashion' de Ronaldo.

¿Qué calificaciones recibió CR7 por sus atuendos?

Desde el primer outfit, ella no dudó en calificar de manera crítica, describiendo algunos looks como ejemplos de un "quiero y no puedo". Según Georgina, el esfuerzo de Cristiano en algunos de estos atuendos no ha sido suficiente para salvarlos de un veredicto severo, demostrando que pese a ser una figura icónica del futbol, también puede fallar en términos de moda.

La crítica de Georgina en algunos de los atuendos recibieron puntuaciones muy bajas, con 4 o 5 puntos de calificación.

Sin embargo, el video también ha tenido momentos más divertidos. Cristiano presentó un atuendo que fue un regalo de Georgina, confiado en que recibiría una buena calificación. Efectivamente, Georgina le otorgó un 10,

¿Qué atuendo fue el ganador?

Finalmente, el atuendo que recibió la mejor calificación fue uno en el que Cristiano apareció disfrazado de 'Aladdín'. Este look recibió un 11 de parte de Georgina, destacando que el atuendo fue elegido para divertir a sus hijos.

El disfraz de 'Aladdín' se llevó la mejor calificación por parte de Georgina. FOTO: Captura