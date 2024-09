Cristiano Ronaldo inició una nueva faceta: youtuber. El delantero portugués hace unos días sorprendió a todos sus fanáticos al abrir su canal, en el que aparece realizando junto a su pareja, Georgina Rodríguez.

El impacto el Bicho en YouTube ha sido tal, que en horas superó los 10 millones de seguidores. Ahora, el atacante del Al Nassr apunta a ser a convertirse en el influencer que más subscriptores junte en dicha plataforma.

Lee también Ella es Yeii, la aficionada de América que se hizo viral por su festejo en el gol contra Cruz Azul

¿Cristiano Ronaldo le fue infiel a Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo ha sido muy hermético con su vida personal, sobre todo la que tiene que ver con sus parejas. Pese a que se han rumorado de muchas relaciones, la realidad es que oficialmente sólo se le conocen dos novias al Bicho: Irina Shayk y Georgina Rodríguez.

Y es con la modelo argentina con quien llegó a formar una familia el delantero luso, ya que tras ocho años de relación concibieron a Alana Martina (6 años) y Bella Esmeralda (2 años).

No obstante, recién salió a la luz una noticia que podría tambalear esa relación, ya que una modelo aseguró que en una ocasión Cristiano Ronaldo la invitó a pasar una noche en su casa.

Alyson Eckmann, modelos, presentadora, reportera y locutora de radio, aseguró que en 2014 coincidió con CR7 en la grabación de un comercial, donde al término de las grabaciones la invitó a continuar la velada en su hogar.

“Lo conocí en 2014 cuando estaba presentando su perfume nuevo a nivel global porque necesitaban a alguien que hablara inglés. Él es un hombre súper simpático, súper gracioso. Él sí que es guay y respetuoso.

“Yo estaba con mi amiga española, y después me dijo: ‘Vamos a mi casa a tomar algo’, y yo le dije que no quería porque tenía que trabajar al día siguiente y sabía lo que iba a significar eso y no voy a hacerlo. Luego le dije: ‘Voy a tu casa, pero cuando te diga, me vas a mandar a mi casa con tu chófer’, y me dio el ‘ok’. Fuimos a su casa, tomamos algo y me fui", comentó.

Pese a que muchos creen que ya tenía una relación con Georgina Rodríguez, la realidad es que por le fecha, en ese momento Cristino Ronaldo estaba en una relación con la modelo rusa Irina Shayk.