Vaya polémica que se ha desatado por culpa de Javier Hernández luego de su festejo al término del partido entre Chivas y Atlas, correspondiente a la Jornada 17 del torneo Clausura 2024.

Ahora fue el comentarista David Faitelson quien entró en una discusión con un colega de la cadena deportiva ESPN, gracias a la celebración que realizó el Chicharito ante los rojinegros que encendió el final del partido y hasta a las redes sociales.

Para entrar en contexto, luego de que el Rebaño venciera a los Zorros en el estadio Jalisco tras un golazo de Roberto Alvarado, Javier Hernández decidió correr al centro del campo y, mirando hacia las tribunas, irguió el pecho llevando las manos hacia la testa en clara burla hacia el rival, pero también en respuesta a los abucheos de los aficionados rojinegros.

Esto no sólo desató la ira de los jugadores del Atlás, quienes de inmediato fueron a buscarlo con el riesgo de que se armara una bronca en la cancha del Jalisco; también llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, entre ellos la de varios analistas y periodistas de futbol, como el caso de David Faitelson, quien consideró que ese tipo de acciones no corresponden a jugador de la talla de CH14.

"Muy mal “Chicharito”. Lo podría entender de un futbolista joven e inexperto, pero no de un jugador histórico y legendario. Burlarse del rival… ¿Esto también te lo enseñó, Dreyfus, @CH14?, escribió David Faitelson en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Quién fue el comentarista de ESPN que criticó a David Faitelson?

Este comentario del analista de TUDN llamó la atención de otros comunicadores, como el periodista de ESPN, Sergio Dipp, quien recordó la reciente polémica de David Faitelson con el exentrenador Rafael Puente Jr., provocando la respuesta inmediata del alumno de José Ramón Fernández.

"Congruencia, @DavidFaitelson_... Tú te burlas de tus propios compañeros en la mesa!!!", escribió Sergio Dipp.

Sergio Dipp, comentarista de ESPN.

"Hola @SergioDippW: me extraña, yo no me burlo de nadie. Me defiendo de ataques, de provocadores, de envidiosos… Está bien. Te respeto. Sabes de mi admiración a tú trabajo y entiendo tú papel y tu amistad con Javier Hernández. Solo recuerda que los periodistas no estamos para hacer “amigos” y que ello puede truncar una maravillosa carrera que tienes por delante. Saludos a Martha, al bebe, abrazo", respondió Faitelson.

