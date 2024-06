David Faitelson hace unos meses infirmó que sería nuevo comentarista de Televisa, empresa que a lo largo de su carrera criticó hasta el cansancio, por lo que lo reventaron en redes sociales por traicionar sus ideales.

Y parece que su estancia en la televisora de San Ángel no le ha traído muchos amigos, ya que en más de una ocasión a protagonizado candentes peleas con sus compañeros de programa.

Lee también David Faitelson y Marc Crosas protagonizaron nueva pelea en programa vivo y se dijeron de todo

¿Regañaron a David Faitelson?

Hace unos días el polémico comentarista de nuevo tuvo un cruce de palabras en pleno programa con Marc Crosas, todo eso debido al cambio generacional en al Selección mexicana, que a decir de David Faitelson, llegó muy tarde.

El analista español no estuvo de acuerdo y dio sus argumentos del porqué Jaime Lozano están haciendo un buen trabajo con caras nuevas en el Tri, rematando que la prensa debería mejorar mucho, situación que molestó al alumno de José Ramón Fernández.

"Aquí no estamos para calificar, y tú no eres nadie para calificar a la prensa", dijo Faitelson.

Mientras ambos discutían, los demás que estaban en el programa de ‘Línea de 4’ únicamente escuchaban, hasta que Francisco Javier González, quien además de conducir es el jefe editorial de TUDN, decidió poner un alto.

"No, no… Yo sí les pido de favor que no lo hagan personal, este es un programa de televisión y cada quien tiene sus opiniones, no lo hagan personal. No lo debemos hacer personal, porque nos salimos totalmente de la objetividad", comentó Francisco.