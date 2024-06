David Faitelson y Marc Crosas protagonizaron nueva pelea en programa vivo y se dijeron de todo

David Faitelson, desde que llegó a Televisa, adelantó que no iba a cambiar su estilo crítico y directo, cosa que parece que no le agrada muchos a sus compañeros de trabajo, debido a que ha protagonizado más de un pleito, ya sea en redes sociales o en programas en vivo.

Uno de los más recordados fue el que protagonizó con Rafa Puente Jr., a quien luego de que se estuvieron descalificando, el comentarista lo llamó “pinche entrenador fracasado”. Otro con el que constantemente ha tenido piques es con Marc Crosas, quien no se deja del polémico comunicador.

¿David Daitelson y Marc Crosas se pelearon en pleno programa?

David Faitelson se encuentra en Chicago, sede del partido entre México y Bolivia, como parte de la preparación de cara a la Copa América. El comentarista aprovechó para decir que este torneo sería una pérdida de tiempo, ya que no se hizo el cambio generacional en el Tri a tiempo.

"A mí me parece que esta renovación se de manera tardía, debieron haberlo hecho justo tras el fracaso de Qatar 2022 y yo siento que toda esta situación de renovar al equipo no es por convicción: es por imposición, por necesidad y todo este asunto es algo que hace la nueva administración: en este caso, Juan Carlos Rodríguez, el comisionado”, dijo.

Los comentarios no le parecieron al español, quien le dijo que entonces, desde su perspectiva no deberían de hacer cambios y seguir con los jugadores que fracasaron en Qatar 2022.

"¡Entonces no lo hagamos nunca (cambio generacional)! Me estás diciendo que después de 2022, fracaso, pero ahora no lo hagamos, vámonos al 2026 con lo mismo de Qatar, ¿o cómo?

"No sabemos lo que queremos, ése es el gran problema, exigimos mejores futbolistas y no hacemos mejor prensa, no hacemos mejor análisis, ése es el problema", señaló Marc.

La respuesta, ya en un tono molesto llegó de inmediato de parte de Faitelson: "Aquí no estamos para calificar, y tú no eres nadie para calificar a la prensa".