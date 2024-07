El reciente incidente entre Nailea Vidrio y Denisse Valdez ha generado un revuelo en las redes sociales, particularmente en TikTok, donde ambas jugadoras han expresado sus puntos de vista sobre un rumor de infidelidad.

Hace algunos días, Nailea Vidrio, jugadora de las Tuzas del Pachuca, reveló en uno de sus videos que fue víctima de infidelidad por parte de otra jugadora de la Liga MX Femenil.

Aunque Vidrio no mencionó directamente el nombre de la persona involucrada, muchos de sus seguidores comenzaron a especular que se trataba de Denisse Valdez, exjugadora de Cruz Azul y León.

¿Qué fue lo que respondió Denisse Valdez?

En respuesta, Denisse Valdez utilizó su cuenta de TikTok para abordar las acusaciones en su contra. En un video, Valdez calificó las acusaciones de chismes y mentiras. "La gente es chismosa y mentirosa", escribió en un comentario de la red social.

Además, explicó que no tenía intención de abordar el tema, pero sintió que era necesario aclarar la situación debido a la magnitud que había alcanzado. En una historia de Instagram, Valdez enfatizó que había hablado personalmente con la persona involucrada (Nailea Vidrio) para pedirle que desmintiera el rumor.

"No quería subir nada, no le quería dar importancia a algo que no es verdad, pero creo que se salió mucho de las manos; me están difamando de algo que yo no tengo nada que ver, son puras mentiras. (...) Simplemente se agarraron de un comentario de alguien que no tiene nada qué hacer. Ya hablé con esta persona (Nailea) ya le pedí que suba algo desmintiendo esta nota. (...) No es verdad, no se preocupen, yo no tengo nada que ver con esas situaciones", dijo Denisse en una historia de Instagram.