El estadio Alfredo Harp Helú se transformó en una fiesta inolvidable el pasado domingo, cuando la emblemática Sonora Dinamita hizo vibrar a cientos de aficionados luego del encuentro entre los Diablos Rojos del México y los Olmecas de Tabasco. En una jornada especial por el Día del Padre, los seguidores disfrutaron de un doble espectáculo: el deportivo y el musical.

El partido entre los Diablos Rojos y los Olmecas fue un duelo lleno de emociones hasta los últimos innings. Los visitantes de Tabasco lograron evitar la barrida al imponerse 11-8 en entradas extras, desatando la euforia de sus seguidores que viajaron hasta la Ciudad de México para apoyar a su equipo.

Pero el espectáculo no terminó en el campo. Tras el último out, una marea de aficionados bajó a la grama del estadio, ansiosos por disfrutar de la música y el ritmo inconfundible de la Sonora Dinamita. La legendaria agrupación colombiana-mexicana no defraudó cuando comenzaron a sonar sus éxitos contagiosos.

Dicen que en el infierno las fiestas son mejores, La Sonora Dinamita sonando en el @HarpEstadio 🎶🎼🎵🕺🏻💃🏻🧨 pic.twitter.com/8ClwedF1Do — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) June 17, 2024

¿Cómo se puso el ambiente en el Alfredo Harp Helú?

Entre luces parpadeantes y una energía desbordante, los presentes se dejaron llevar por los ritmos de cumbia que han marcado generaciones. Parejas de todas las edades bailaban al son de canciones como 'Escándalo', coreando cada estrofa y haciendo del estadio un auténtico carnaval.

La fusión de la tradición deportiva con la celebración musical hizo de este evento una experiencia única, donde las familias celebraron juntas, compartiendo risas, abrazos y pasos de baile. Los padres, homenajeados en su día, disfrutaron de un regalo especial, compartiendo momentos especiales con sus hijos en un ambiente festivo y jubiloso.