Cuando el río suena, agua lleva. Hace unos días, los rumores entorno a una posible separación de Cristian 'Chicote' Calderón de Adriana Castillo se intensificaron, provocando severas especulaciones alrededor de la estabilidad de su matrimonio, y ahora, todo se ha confirmado.

La esposa del jugador de América, que sufrió un duro descalabro la noche de este martes con las Águilas ante Pachuca, donde quedó eliminado de la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, confirmó lo que sonaba tanto en redes sociales.

Lee también ¡Llámenle Papá-chuca! Los Tuzos lo vuelven a hacer y eliminan al América en Concachampions

"Hoy decido compartir algo muy personal... una decisión que no fue fácil y que se tomo hace algunas semanas, poniendo fin a las especulaciones. Se llego la decisión de tomar caminos diferentes, separación en nuestro matrimonio. Quiero aclarar que es una decisión muy meditada. Pido mucho respeto para mis hijos en este proceso el cual es muy difícil asimilar la decepción que deja una persona que amaste, apoyaste en todo momento de la vida y carrera profesional. Quiero pedirle a los medios de comunicación no se me relacione en notas amarillistas y comentarios mal intencionados.

Mensaje publicado de la esposa de Chicote Calderón anunciado su divorcio del futbolista

Soy una mujer fuerte y seguiré esforzándome para ser buena madre. Agradezco a mi familia y amigos por todas las muestras de cariño hacia mi y mis hijos. Gracias por su comprensión", redacta el comunicado de Adriana Castillo.

Luego de la determinación, la gente comenzó a recordar que la esposa de Chicote tuvo que aguantar la infidelidad de la última indisciplina, donde Calderón, junto a Alexis Vega, se vieron involucrados en una situación con mujeres en el hotel de concentración.

Pese a la ruptura, aún se desconoce el motivo de la separación, aunque la frase de 'la decepción que deja una persona que amaste' podría dar indicios sobre la situación que vivió el matrimonio.