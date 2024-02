El debate sobre la tauromaquia está rebasando límites. Uno de los grandes detractores de la actividad taurina es David Faitelson, quien ha llamado de diferentes formas a los amantes de este espectáculo, y ahora un periodista seguidor de los toros lo ha amenazado públicamente, exigiéndole una disculpa.

En diversos tweets, Faitelson llamó a los amantes taurinos 'descerebrados, imbéciles, idiotas, que tienen un desperfecto cerebral', y ahora, Juan Antonio Hernández Bretón se ha dado por aludido y ofendido, y le ha exigido a su colega de TUDN un anuncio público.

¿Qué le ha dicho Juan Antonio Hernández a Faitelson en Twitter?

El periodista deportivo de TV Azteca ha salido a amenazar con denunciar públicamente un aparente estafa de Faitelson, si no ofrece disculpas a la comunidad taurina.

"No voy a parar de denunciarte públicamente David Faitelson hasta que no te disculpes con decenas de miles de personas a las que has ofendido y que conforman la familia taurina. Saca la cabezota con la que nos llamaste “descerebrados” y “corruptos”. Da la cara, payaso.

"Y no me meto en los temas delicadísimos por los que te investigan, eso no me incumbe ni me consta. Pero lo que estoy comenzando a denunciar tú sabes que así es. Todo documentado. Letras, cheques, facturas… todo aquí lo tengo. No es negociable mi silencio. Discúlpate públicamente", expresó en Twitter Hernández Bretón.

José Ramón respondió a amenaza a Faitelson

Tras los tweets de Juan Antonio Hernández, José Ramón Fernández, jefe de Faitelson en Azteca e ESPN, le puso un "No te desgastes estimado Juan Antonio".