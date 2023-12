La historia del jugador brasileño, Givanildo Vieira de Souza, mejor conocido como Hulk (mundialista con Brasil en 2014) en el futbol, tiene una curiosidad, luego de estar casado con Iran Angelo de Souza, y después de contraer matrimonio con la sobrina de ella.

Luego de tener tres hijos con su esposa Iran, Hulk anunció que había contraído matrimonio con la pariente, que se llama Camila Angelo, con quien ahora está esperando el segundo hijo de la relación y el quinto del futbolista.

Lee también Martinoli y Luis García explotan contra la Liga MX: “No queríamos grabar el calendario y nos obligaron”

Con un mensaje en redes sociales, el futbolista brasileño anunció el embarazo de su actual esposa. "Quiero agradecer por los innumerables mensajes sobre el tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo, otra bendición que Dios me ha dado" No fue nada nuevo para mi familia".

¿Cómo fue la ruptura con su primera esposa?

Luego de que Hulk anunciara el matrimonio con la sobrina de su primera esposa, Iran comentó que "El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esa chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces por hacer los suyos realidad. Para mí fue enterrar a una hija en vida".

Hulk explicó que Camila, su actual esposa, quedó embarazada tras los pocos meses de noviazgo, luego de concluir el matrimonio con Iran. "Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada, y yo dije: 'no hay problema, me hago cargo'. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada. Fue un accidente y yo, como hombre, asumí el control".