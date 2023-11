Inés Sainz se ha consolidado como la cara femenina de los deportes en el país desde hace algunos años, ya que su seriedad y profesionalismo han sido en sello a lo largo de su carrera.

No obstante, jamás se imaginó que esa forma de dirigirse la terminaría afectando en su trabajo, ya que cuando pensó que iba a llegar su gran oportunidad en un programa estelar de TV Azteca, la hicieron a un lado por no prestarse a las bromas.

Lee también Jürgen Damm reveló que dejó de festejar como CR7 porque el Tuca Ferretti lo multaba con ¡50 mil pesos!

¿Por qué hicieron a un lado a Inés Sainz en TV Azteca?

En 2018 Inés Saiz estaba muy entusiasmada debido a que pensaba que la iban a considerar a ella para estar en el programa estelar de la cobertura de Rusia 2018: ‘Los protagonistas del Mundial’. No obstante, grande fue su sorpresa cuando la hicieron a un lado y pusieron a otra conductora, por lo que fue a confrontar a su productor, recibiendo una respuesta que la dejó helada.

"Sí, he tenido momentos bien duros y bien bravos que a lo mejor no saben pero, por ejemplo Rusia, lo natural es que fuera yo la conductora estelar junto con mis compañeros, yo lo daba por hecho, ¿cómo por qué no? Y empieza a haber señales que te hacen pensar que la cosa no va por ahí".

"Se la canto directo a mi jefe, le pregunto qué pasa y me dice: 'Es que la verdad a la hora de conducir, como tú no te prestas a ser patiño, entonces es un poquito más difícil conducir contigo cierto tipo de programa y me piden que no estés... ¿me estás diciendo que si no me presto a que me albureen, o que la haga de mensa, entonces no tengo un lugar en ese programa?", dijo en la entrevista que dio a Mónica Garza.

¿A quién pusieron en su lugar?

Luego de que se negara ser patiño de sus compañeros durante las emisiones, señaló que se sintió bien debido a que siguió sus convicciones, al tiempo que reveló que posteriormente eligieron a Tania Rincón en su lugar, quien si se prestaba para eso.

"Yo dije: 'Mi credibilidad no la he construido en base a ser patiño de nadie, yo no puedo', entonces ya tenían en ese momento quién sí se prestaba a qué se burlen, a que sea puro chacoteo", finalizó.