En una plática con Jorge Van Rankin, el comentarista Jorge Pietrasanta, señaló que no se lleva muy bien con Javier Alarcón, a pesar de eso, señaló “no soy tan pend…” para renunciar de ESPN, su casa de trabajo y recordó algunos momentos que vivió con él en Televisa Deportes.

Lee también Héctor Herrera califica a Javier Aguirre de indiferente con los jugadores que están en la MLS

¿Qué dijo Pietrasanta de Javier Alarcón?

Durante la entrevista Van Ranking cuestionó al comentarista sobre su comentarios contra Alarcón en el programa “La Saga” de Adela Micha en el 2022.

“No me la libre, como chin… con eso, yo me río”, agregó.

Por otra parte, Jorge Pietrasanta dijo que cuando estaban en televisa su relación no era buena y ahora que llego a ESPN, ambos trabajan con mucho respeto

“Cuando yo tenga mi propia empresa voy a decir q quién contrato y quién no contrato. Porque les voy a decir otra yo tengo contrato con ESPN. ¿Cómo lo voy a romper? ¿O digo: ya me voy porque llegó Javier Alarcón? Uno es profesional y te debes a una empresa que me ha tratado de maravilla”.

En noviembre del 2022 le preguntaron a Jorge con que compañero de Televisa no volvería a trabajar a lo cual contesto con Javier Alarcón.

Mientras que, en febrero del 2024, Javier Alarcón llegó a ESPN para conducir junto a José Ramón Fernández.