La Selección Mexicana sufrió una dolorosa derrota (2-0) contra Honduras en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Tricolor terminó siendo sorprendido por Los Catrachos en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, con dos goles de Luis Palma.

Ahora, los dirigidos por Javier Aguirre tendrán que darle la vuelta al marcador con más de dos anotaciones para conseguir un boleto al Final Four.

El combinado nacional contará con el apoyo de los aficioandos que acudirán al Estadio Nemesio Diez con el objetivo de que la situación se revierta.

El estrepitoso resultado ante Honduras generó un sinfín de críticas sobre los jugadores mexicanos, sobre todo en contras de Guillermo Ochoa por haber sido factor en los dos goles del atacante del Celtic.

Sin embargo, Jorge Pietrasanta decidió salir a defender al portero del AVS Futebol porque considera que es injusto que sea el único señalado en la derrota mexicana.

“Yo no estoy para nada de acuerdo que le carguen las pulgas a Memo, no se vale. ¿Creen que Malagón hubiéramos ganado el partido o por lo menos no lo hubiéramos perdido?”, cuestionó el narrador.

El exmiembro de Televisa sentenció que la primera anotación de Honduras se generó por un error del defensa central y aseguró que al canterano del América lo critican por todo sin merecerlo.

“¿Cuál error? Si el Cachorro Montes revienta la pelota, entonces no viene el gol. Halagan todo el tiempo a Malagón y por cualquier pestañeo de Memo Ochoa se le van encima”, estalló Jorge Pietrasanta.