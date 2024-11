José Ramón Fernández se ha consolidado como uno de los periodistas deportivos más reconocido en el país, debido a que siempre ha dicho las cosas que piensa de manera directa, raspando a uno que otro personaje.

Sin embargo, el propio Joserra ha admitido que se encuentra en el ocaso de su carrera, por lo que vislumbra cerca su retiro, lo que sin duda dejará un enorme hueco en los medios de comunicación.

Lee también ¿Excomentarista de Televisa lanza indirecta a Burak y Toño De Valdés en cumpleaños de Pepe Segarra?

¿Qué broma le hicieron a José Ramón Fernández?

Pese a que siempre se ha caracterizado por su seriedad y profesionalismo, la realidad es que a José Ramón Fernández también ha mostrado tener un buen humor, para muestra todas las cápsulas que grabó junto al ‘Güiri Güiri’ (Andrés Bustamante) en el pasado.

Y con motivo de la celebración de Halloween, en ESPN decidieron jugarle una broma a casi todos sus conductores, haciéndoles creer que estaba promocionando una de sus plataformas, sin imaginar el tremendo sustos que les meterían.

La broma consistió en que había varias estatuas de personajes de ficción y un jugador de futbol americano, pero este era una persona disfrazada y cuando los comentaristas estaban hablando, esperaba a que se acercaran para asustarlos.

Al final, a Joserra no le quedó de otra que reír por el susto que le dieron. Foto: Especial

Así fueron pasando Vanessa Huppenkothen, Paulina García, Adal Franco, Álvaro Morales, Heriberto Murrieta, entre otros. El último que participaría fue José Ramón Fernández, quien se llevó tremendo susto.

Joserra estaba tan concentrado en su trabajo que cuando se movió la ‘estatua’ dio un salto por el asombro y pegó tremendo grito. Al final, sólo le quedó reír y darle una palmadita a la persona que los espantó.

Luego de que se viralizara el video, de inmediato los internautas comenzaron a criticar a ESPN, debido a que los 78 años, Joserra ya no está para ese tipo de bromas, ya que el susto pudo ser perjudicial para su salud.

"Ya querían mandar a mimir eternamente a Joserra que ogts"; "No sé pasen con José Ramón no lo quieren liquidar"; "No sean pasados con José Ramón ahí les cuelga el gafete", fueron las reacciones a la broma contra Joserra.