José Ramón Fernández, a lo largo de su carrera en los medios de comunicación, se ha caracterizado por ser una persona directa, con un carácter fuerte y que siempre ha manifestado su amor por el Real Madrid y odio por el América.

Y luego de la victoria agónica de los Merengues en la Champions League ante el Leipzig y, de cara al Clásico Nacional entre Chivas y América, donde las Águilas parten como amplias favoritas, Joserra no estaba nada contento en uno de sus programas.

Lee también Raúl Orvañanos narrará el Clásico entre Chivas y América y lo revientan en redes sociales: 'Ya deberían de jubilarlo!'

¿A quién golpeó Joserra en pleno programa?

José Ramón Fernández compartió espacio con Mauricio Ymay en el programa ‘Cronómetro’, en una edición que quedará para la posteridad debido a que el excomentarista de Televisa aprendió por las malas la lección de jamás burlarse de Joserra.

Ymay comenzó a ironizar con el resultado del Madrid y la posible victoria de los azulcremas, por lo que de a poco hizo enojar a José Ramón, quien en un momento no se contuvo y le soltó varios manotazos a su colega en vivo.

“Pensé que no me ibas a saludar, ¿ya pasó el susto?”, le dijo Mauricio. “No me digas que el Real Madrid pasó un susto. Salió espeso al partido, pero no jugó un mal partido porque no le ganaron, así lo planeo Ancelotti”, le respondió.

Posteriormente le aseguró que en ningún momento el Real Madrid estuvo en peligro: “lo tuvo ganado, métetelo en la cabeza”, al tiempo que le comenzó a pegar, mientras que Ymay, sorprendido, le pedía que dejara de hacerlo.