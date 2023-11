Cuando se supo que David Faitelson sería la nueva contratación de Televisa, una de las persona que no escondió su molestia fue José Ramón Fernández, quien se sintió traicionado por su pupilo predilecto.

Y parece que la relación entre ambos comentaristas quedó muy dañada, debido a que recientemente Faitelson realizó un comentario de la Selección Mexicana que parece que a Joserra no le agradó para nada.

Lee también ¡Ni con Faitelson y Marín! TV Azteca le ganó el rating a Televisa en partido de la Selección Mexicana

¿Joserra lanzó una indirecta a David Faitelson?

Luego de que perdieran en su visita a Tegucigalpa, David Faitelson criticó con severidad a los seleccionados mexicanos, por lo que los llamó “sinvergüenzas”. No obstante, José Ramon Fernández se fue contra del nuevo analista de TUDN (sin mencionar su nombre) durante una emisión de Futbol Picante. Incluso sacó un diccionario para decir el significado de la palabra

"Es muy fácil decir las cosas y no aclarar porqué se dice que los jugadores son sinvergüenzas. De personas que cometen actos ilegales en provecho propio o que incurran en inmoralidades ¿Entonces por qué decirles sinvergüenzas a los futbolistas?”, dijo Joserra.

¿Qué dijo David Faitelson?

Fiel a su estilo polémico, David Faitelson se fue en contra de la Selección Mexicana por la derrota ante Honduras, ya que los tachó de sinvergüenzas que no están abiertos a la crítica.

"Me parece que algunos futbolistas mexicanos son unos auténticos sinvergüenzas. No les gusta la crítica, no se comprometen en la cancha de juego, les gusta que siempre estén hablando bien de ellos, les gusta ganar buena plata", señaló.