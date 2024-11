José Saturnino Cardozo, a lo largo de su carrera profesional, demostró que tenía una de las punterías más letales frente a la portería rival, lo que lo llevó a convertirse en el máximo goleador del Toluca y segundo de la selección de Paraguay.

Alejado de las canchas, el Príncipe Guaraní encontró en el golf una nueva pasión, sin imaginar que también comenzaría a deslumbrar con su fino tino, que lo llevó a ganarse un premio de lujo en un torneo.

¿Qué se ganó Cardozo en torneo de golf?

Cardozo se ha tomado un respiro en su faceta como entrenador, sobre todo luego de su paso en el Municipal de Guatemala, donde se quedó muy cerca de levantar el campeonato.

Y pese a que de momento el exjugador de los Diablos Rojos no se encuentra ligado al futbol, encontró en el golf la manera perfecta de distraerse y ejercitarse tanto física, como mentalmente.

Y así como resultó ser letal contra los rivales que le tocó enfrentar, Cardozo ha demostrado que tiene una puntería encendida a la hora de golpear una pelota de gol, al grado de dejar a todos atónitos.

José Saturnino Cardozo posa junto al Porsche que se ganó luego de realizar un hoyo en uno. Foto: Especial

El paraguayo participó en el torneo Akron Experience en el Atlas Country Club, donde en el hoyo 14 dejó salir su magia, ya que realizó un sorprendente hoyo en uno, lo que le valió ganarse un Porsche.

En un video que compartió David Medrano, comentarista de TV Azteca, se puede ver cómo se prepara José Saturnino y luego de ver que realiza el 'Hole in One', no pude contener la emoción de haber ganado un auto de lujo.

"Es la primera vez que hago uno. Siempre le pego mal aquí, me voy al agua y así", fueron las palabras de un Cardozo muy emocionado, quien al final posó con el poderoso automóvil azul que se llevaría a casa.