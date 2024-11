Francisco Fonseca, mejor conocido como el Kikín, se ha mantenido vigente entre los aficionados gracias a su faceta como analista de TUDN. Y aunque constantemente es criticado por sus comentarios en las transmisiones que le toca participar, ha ganado seguidores que lo respaldan.

Sin embargo, recién reveló una anécdota que dejó impresionados a más de uno, debido a que por un comentario que hizo, un futbolista lo encaró, ya que se trataba de una falsedad lo que había dicho.

Lee también Así fue la emotiva reacción de Ángel Sepúlveda y Alexis Gutiérrez al saber de su convocatoria a Selección

¿Por qué Dinenno encaró al Kikín Fonseca?

Usualmente, el Kikín Fonseca es parte de los comentaristas que están en la transmisión de los partidos de Pumas, debido a que en su pasado como futbolista profesional defendió los colores azul y oro.

Es por ello que muchas veces lo señalan de ser poco objetivo, argumentando los espectadores que le gana el corazón. Sin embargo, en una de pocas veces que decidió ser muy crítico, les salió muy caro.

Fonseca reveló en charla con la esposa de Andrés Guardado, Sandra de la Vega, que en un juego de los universitarios en Estados Unidos Juan Dinenno salió de cambio y parecía molesto, por lo que dijo que había hecho berrinche, aunque no estaba presente en el estadio.

“Dinenno una vez él jugó en Estados Unidos, con Pumas, y yo dije que él salió de la cancha y que salió molesto, porque yo no estaba en el estadio, y en la tele vi que hizo rabieta. Yo dije: ‘se enojó Dinenno porque lo sacaron, ¿y a quién le gusta que lo saquen?’. Eso fue todo”, detalló el Kikín.

@sandradlvd La ocasión en la que Dinenno encaró al "Kikin" Fonseca LigaMX Pumas CruzAzul TUDN ♬ sonido original - La Capitana - La Capitana

No obstante, ese comentario llegó a oídos del delantero argentino, quien consiguió su teléfono para recriminarle el hecho de que estaba diciendo mentiras sobre él en la televisión. Kikín Fonseca se limitó a decirle que se dedicara a jugar.

“Qué chistoso, en la noche, después del partido una llamada: ‘oye, quiere hablar contigo Dinenno’, adelante, dime. ‘Oye Kikín no puedes decir cosas que no son ciertas, qué poca, tienes el micrófono y dices que me enojé’. 'Dinenno, en primer lugar, ¿para qué me hablas?, dedícate a lo tuyo’", comentó el Kikín Fonseca.