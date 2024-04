Uno de los partidos más esperados en los Cuartos de Final de Vuelta de Champions League es el choque entre Manchester City y Real Madrid, juego que hasta el medio tiempo ganaba el cuadro español 0-1.

Y los aficionados estaban muy contentos, no sólo porque el partido ha sido muy bueno, además, tuvo el plus para muchos espectadores, de que la polémica Marion Reimers esta vez no narró el partido principal.

¿Por qué no narró Marion Reimers?

Los aficionados constantemente critican Marion Reimers en redes sociales, ya que suelen manifestar que sus narraciones no les agradan. Apenas el marte se hizo viral la polémica comentarista por su forma de cantar los goles en el Barcelona ante PSG.

Y aunque había mucha preocupación entre los fanáticos del City y Madrid, ésta cambió por alegría, cuando anunciaron que Marion en esta ocasión no sería parte de la transmisión.

“Agradecido con el de arriba"; "Estas diciendo que nos vamos a perder una clase de filosofía-futbol de la nefastisima La Reimers? bendito dios"; "Twitter México celebrando que la Reimers no va a narrar el Manchester City-Real Madrid", fueron algunas de las reacciones que generó la noticia.

Los encargados de comentar las acciones en el Etihad Etadium fueron Majo González, Pepe del Bosque y Emiliano Raggi. Por su parte, Ricardo Murguía, Marion Reimers y Daniel Reyes Villaseñor narraron el Bayern Múnich y Arsenal.